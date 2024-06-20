В городском округе Мытищи продолжается устранение последствий непогоды

В Мытищах из-за дождя, грозы и сильного ветра зафиксировали падение более 30 деревьев, 6 из них — на автомобили еще 2 — на провода. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

К счастью, пострадавших нет. Городские службы уже приступили к устранению последствий капризов природы.

Задействовано 87 человек и 5 единиц техники. Убираются деревья, металические конструкции, расчищаются дороги. Уважаемые мытищинцы! Будьте внимательны и осторожны. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: ЕДДС — 112 и Единой многоканальной диспетчерской службы ЖКХ — 8 (495) 584-00-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.