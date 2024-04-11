В городском округе Домодедово на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

За прошлую неделю Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провели 114 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 370 человек, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот.

С 1 по 5 апреля 2024 года самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в городском округе Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Космонавтов. Стартовая цена за 10 соток земли начиналась от 1 479 425 рублей в год, но 16 участников увеличили начальную стоимость в 29 раз, прежде чем финальная стоимость в 45 млн рублей была достигнута.

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