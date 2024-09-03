В городском округе Чехов пройдет акция в память жертвам Беслана

20 лет назад случился террористический акт в североосетинском городе Беслан, который оставил глубокий след в сердцах людей и навсегда изменил жизнь целого народа. 1 сентября 2004 года в школе № 1 разразилась страшная трагедия. Группа вооруженных террористов захватила заложников, среди которых были дети, их родители и учителя.

События тех дней были полны неопределённости и страха. Семьи ждали новостей с замиранием сердца, а весь мир был шокирован неимоверной жестокостью преступников. Трехдневная операция по освобождению заложников окончилась трагично: погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.



В Беслане ежегодно проходят памятные мероприятия, где жители вспоминают своих близких. Чтобы подобное не повторилось, человечество должно помнить, хранить память о тех, кто стал жертвой насилия, и стремиться к миру, где такие ужасы станут лишь страницами истории.

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом на площади у ДК «Дружба» Чехова пройдет антитеррористическая акция #МыВместеПротивТеррора.



Почтить память жертв, погибших от рук террористов, могут все неравнодушные жители и гости округа. Начало в 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.