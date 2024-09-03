В Можайске проходит выставка «1941, 2022. История повторяется»

Посетить эту экспозицию будет интересно тем, кто умеет проводить исторические параллели между прошлым и настоящим. Организаторы выставки умело собрали вместе предметы времен Великой Отечественной войны и новейшей истории России. Вместе они составляют цельную картину того, как было тогда и как все происходит сейчас.

На экспозиции рассказывают о боевом пути 32-й стрелковой дивизии в боях на Бородинском поле в 1941 году и участии в СВО ее правопреемницы — 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии. На торжественном открытии экспозиции присутствовали офицеры и ветераны этого прославленного воинского формирования.

«Это новая выставка о специальной военной операции, событиях на Украине, о преемственности поколений — героизме наших воинов в прошлом, на фронтах Великой Отечественной войны, и сейчас, в зоне СВО. Это выставка о людях, о Героях, которые отдали свои жизни за Отечество и защищают нас с вами сегодня. Это истории наших российских военных, истории героизма и беспримерного мужества», — отметили организаторы экспозиции.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова подчеркнула, что данная выставка будет особенно интересна нашему подрастающему поколению. Поэтому с началом учебного года ученики школ округа обязательно должны будут ее посетить.

Многие представленные экспонаты привезены «из-за ленточки»: это фотографии, оружие, обмундирование, награды, личные вещи наших героев. Бородинский музей-заповедник связывает дружба со Станично-Луганским музеем Донского казачества. Именно во время поездок в республику была собрана часть предметов на выставке. Также здесь представлены эмоциональные работы фотографа Алексея Котова, рассказывающие о ситуации на передовой.

Посетить экспозицию можно по адресу: г. Можайск, Комсомольская пл., д. 2.

Режим работы: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и последняя среда месяца.

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