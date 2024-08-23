В городе Луховицы продолжается благоустройство нижней части парка имени Воробьева

В городе Луховицы продолжается благоустройство нижней части центрального парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. Работы здесь выполняет подрядная организация «Основание» по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации.

Готовность объекта достигла 75%. Подрядчики устанавливают входную группу и металлический забор, выполняют озеленение, обустраивают горку для зимних видов спорта.

«Жители не раз обращались в администрацию и акцентировали внимание на том, что в парке нет горки, которой так не хватает в зимние месяцы. Теперь она появится. Зимой здесь можно будет кататься на тюбингах и санках. Также горка пригодна и для использования летом. Для ее создания мы выбрали всесезонный резиновый материал сноупласт», — рассказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации городского округа Луховицы Анна Сливкова.

Подрядчики сделали сцену, заасфальтировали спортивные площадки, на которые за неделю уложат резиновое покрытие. Также завершается работа над пешеходными дорожками и велодорожками, установкой фонарей. Почти готовы трибуны в виде амфитеатра с расчетом на 490 посадочных мест. Здесь осталось сделать деревянное покрытие и навес. Подрядчики выполняют и залитие каркаса под скейт-парк.

Проект предусматривает веревочный городок и раму для занятий кроссфитом. Эти объекты уже установлены. Еще предстоит сделать площадку для выгула собак.

Срок окончания благоустройства по контракту — 15 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.