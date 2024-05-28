В городе Белозерский Воскресенска специалисты реконструируют бульвар Победы

В городе Белозерский городского округа Воскресенск проходит реконструкция бульвара Победы. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел», — рассказал Михаил Хайкин.

Площадь благоустройства составляет 14 тыс. кв. метров. После проведенных работ территория станет местом приятного и тихого времяпровождения жителей и гостей Подмосковья. На бульваре планируется провести комплексное благоустройство, которое предусматривает замену покрытий, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, линий освещения, детской игровой площадки. На территории будут установлены малые архитектурные формы и произведен ремонт памятника героям Великой Отечественной войны, в основании которого разместятся пять пятиконечных звезд из зеркальной нержавеющей стали.

Для бульвара разработан индивидуальный символ. Он состоит из двух пересекающихся, «перетекающих» друг в друга колец. В этом арт-объекте найдут свое воплощение любимые жителями озера: Белое и Островное. Объект будет установлен рядом с ЗАГСом.

Сейчас ведутся подготовительные и демонтажные работы.

Работы по обновлению бульвара планируют завершить в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.