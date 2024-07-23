В городе Белоозерский появится новый арт-объект

В рамках благоустройства здесь будут установлены новые, современные малые архитектурные формы. Один из таких арт-объектов будет состоять из двух перетекающих колец-озер.

«Озера Белое и Островное — природные достопримечательности города, любимое место отдыха местных жителей. Образы этих озер стали основой для создания индивидуального образа бульвара Победы. Арт-объект, который состоит из двух перетекающих колец-озер, устанавливается рядом с ЗАГСом и станет прекрасным объектом для фотосессий. Зеркальные поверхности использованы так же в конструкции скамеек в зоне сквера у ЗАГСа и зеркальное обрамление присутствует у звезд в стеле, в центре бульвара», — сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Также в центральной части бульвара будут расположены площадки с функцией отдыха и кратковременной игры. На прилегающих к бульвару участках появится небольшая спортивная зона с воркаутом и столами для настольного тенниса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.