В городах Дагестана могут перенести подверженные катаклизмам улицы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти республики допускают возможность переноса улиц в населенных пунктах, которые наиболее подвержены действиям различных катаклизмов, сообщает «Интерфакс» .

«Этот вопрос прорабатывается. Мы говорили сегодня об этих двух улицах, которые больше всего оказались в зоне подтопления в Мамедкале. Опрашивая людей, мы понимаем, что это не первое подтопление этих улиц», — сказал Меликов.

Он подчеркнул, что на бюджетные средства разрушения от паводков будут восстановлены, однако никто не знает, «что там через два-три года произойдет». Можно перенести две наиболее пострадавшие улицы в более благоприятный район.

При этом глава региона добавил, что власти не принимали еще никаких решений, в настоящее время они прорабатываются. Кроме того, нельзя исключать возможного повторения катаклизмов, поэтому к ним стоит готовиться.

В конце марта и 4–5 апреля сильные дожди стали причиной масштабного наводнения в Дагестане. В республике ввели режим ЧС федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тыс. жилых домов, поврежденными признаны — более 7 тыс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.