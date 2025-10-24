В Голицыне открылся обновленный офис Сбера

Отделение находится по адресу: г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 15а, ст1. Пространство офиса стало более просторным и комфортным для посетителей: большинство услуг теперь доступно в любой удобной зоне. Клиенты могут получить как традиционные финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы

«Для нас очень важно, чтобы современные технологии, которые мы используем в работе, делали жизнь людей комфортнее и проще. Поэтому в новом офисе в Голицыно мы собрали сервисы, которые помогают посетителям в их повседневных делах: от оплаты ЖКУ до получения кредита. Наша задача — быть надежным помощником, который всегда под рукой. Мы не просто предоставляем услуги, а даем удобные инструменты, чтобы наши клиенты могли не только легко управлять своими финансами, но и решать другие вопросы», - уточнил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В обновленном офисе установлены банкоматы нового поколения, оснащенные системой распознавания лиц. Теперь клиенты могут пользоваться устройствами без карты – банкомат идентифицирует пользователя по лицу. В отделении появилась даже игровая зона для детей.

«Открытие нового офиса Сбера в Голицыно символизирует важный шаг в развитии города, одновременно предоставляя жителям шанс воспользоваться передовыми банковскими услугами, приобрести эффективные финансовые средства для реализации собственных планов и улучшения качества своей жизни. Выражаю глубокую благодарность Сберу за значительный вклад в развитие региона и создание благоприятных условий, благодаря которым каждый житель сможет уверенно идти вперед, ощущая прочную поддержку», - подчеркнула заместитель главы Одинцовского городского округа Анна Садетдинова.

В обновленном офисе клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Новый офис Сбера в Голицыно — настоящая радость для всех нас! Наконец-топоявился уютный и современный офис, где быстро и понятно решают финансовыевопросы и помогают с повседневными делами. Здорово видеть, как наш городстановится удобнее и современнее, чувствуешь себя частью большого движения вперед. Спасибо огромное за такую важную перемену в жизни Голицыно!», - считает жительница Голицыно Ирина Ходыкина.