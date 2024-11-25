В годовщину гибели героя СВО из Дмитровского округа прошло памятное мероприятие

Памятное мероприятие в годовщину гибели Ильи Жоржева состоялось в Дмитровскогом городском округе. Илья Жоржев погиб под Соледаром 21 ноября 2023 года, не дожив всего недели до своего двадцатипятилетия. Посмертно награжден орденом мужества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Илья Жоржев был воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», поэтому мероприятие, посвященное его памяти, состоялось у центрального входа в эту прославленную школу. Участие в нём принял Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа, а также родители, родственники, близкие, друзья Ильи и воспитанники школы.

«Сын с восьми лет стал заниматься спортом, успешно выступал на соревнованиях по дзюдо и самбо, завоевывал награды.Когда пришла повестка осенью 22-го года, на мобилизацию, он не бегал, не прятался. Он сказал: „Папа, Родину надо защищать!“» — рассказал его отец, Сергей Жоржев.

В этом году в канун Дня Победы на стене школы «Динамо-Дмитров» была открыта мемориальная доска в честь Ильи Жоржева.

«Всегда страшно и несправедливо, когда погибают молодые ребята. Илья Жоржев погиб смертью храбрых, защищая каждого из нас, нашу великую страну. Его мужество в служении своему Отечеству должно всегда служить примером для нашего подрастающего поколения. А родителям, воспитавшим такого замечательного юношу — низкий поклон», — сказал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Родители вместе с главой округа первыми возложили алые гвоздики к памятной доске с именем Ильи Жоржева. Потом это сделали все остальные.

Иван Юрьевич побеседовал с родителями Ильи, спросил, какая помощь, поддержка им сейчас нужна. Сергей и Наталья Жоржевы поблагодарили руководителя округа за внимание и сказали, что всегда будут рады видеть его у себя в гостях.

«В нашем округе за каждой семьей погибшего участника СВО закреплены кураторы из числа сотрудников администрации, подведомственных учреждений. И мы всегда на связи с этими семьями, чтобы сразу, если требуется какая-либо помощь, поддержка — прийти на подмогу. И как в Дмитровском округе жители бережно сохраняют память о героях Великой Отечественной войны, так и сейчас также бережно относятся к сохранению памяти о тех молодых ребятах, что погибли на СВО, защищая нас, страну, наше право жить мирно и безопасно», — сказал Курданин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.