В год семьи супруги Климовы празднуют золотой юбилей семейной жизни

Жители городского округа Павловский посад Николай и Татьяна Климовы празднуют 50-летние совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

8 июня 1974 года Николай и Татьяна Климовы, молодые и счастливые, рука об руку переступили порог ЗАГСа. В этом году союзу супругов 50 лет. Полвека они сумели прожить вместе, сохраняя чувства и любовь.

Наши юбиляры долгие годы, до выхода на пенсию, добросовестно трудились. Николай Климов 33 года проработал в подведомственных организациях министерства путей сообщения. Татьяна Климова работала на заводе «Экситон». Общий трудовой стаж супругов на двоих составляет почти 80 лет.

Они и по сей день активно участвуют в общественной жизни Павлово-Посадского округа. Николай Климов 27 лет является председателем уличного комитета микрорайона Пушкинский, пользуется авторитетом у жителей.

Семья Климовых вырастила 2 сыновей, счастливых бабушку и дедушку радуют 3 внуков и 2 внучки, подрастает правнук

Один из сыновей — Валерий, в феврале 2023 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Это только подтверждает тот факт, что Николай Климов и Татьяна Климова достойно воспитали своих детей.

«Еще раз сердечно поздравляю с золотой свадьбой прекрасную семью. Желаю вам сохранить любовь, уважение и теплые чувства друг к другу навсегда. Пусть в вашей жизни будет мир, взаимопонимание и гармония. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и многих лет жизни!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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