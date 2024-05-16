В Год семьи соццентр Орехово-Зуева рассказал о парах, проживших более полувека

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году семьи, в социальном центре «Орехово-Зуевский» чествуют супружеские пары, посещающие проект «Активное долголетие». Среди них и пары, прожившие вместе более полувека, рекордсмены — семья Михаила и Антонины Вороновых, отметившие бриллиантовую свадьбу (60 лет) и теперь готовятся к железной — 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«На праздничных вечерах присутствуют и те, кто обрел вторую половинку благодаря губернаторскому проекту — Александр Гуров и Ирина Гоголева встретились 2 года назад на занятии по театральному мастерству и с тех пор не расстаются», — рассказали в ведомстве.

Одни из тех, на кого стоит равняться — супруги Царевы. Они вместе уже 53 года.

«Самое главное в семье — честно говорить друг с другом и не верить слухам. Не нужно копить обиды. Пусть будет громко, зато потом все обязательно успокоится и наладится», — говорят Царевы.

Сегодня супруги все время проводят вместе — много помогают дочери и внуку, но и о себе не забывают. С удовольствием ездят на экскурсии с «Активным долголетием».

В этом году Ольга и Геннадий Звездины отметят аметистовую свадьбу — 48 лет. Они познакомились будучи студентами. Сегодня Геннадий Звездин — активный участник общественных объединений. Многократный призер турниров по шашкам различного уровня. Обладатель множества трудовых наград. Ольга — прекрасная хозяйка и надежный тыл, который обеспечивает победы.

Лидия Кустова и Алексей Девяткин вместе больше 24 лет. Для обоих это вторые серьезные отношения. Они познакомились почти 50 лет назад, но в то время о любви не было и речи. Дружили парами. Много времени проводили в одной компании и хорошо общались. Когда остались по одиночке — сошлись. Нашли в друг друге опору и поддержку, тут и родилась любовь.

«Год семьи — отличный повод рассказывать о супружеских парах, которые являются примером крепких и надежных отношений», — добавили в ведомстве.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.