В Лосино-Петровском будущим первоклассникам из нуждающихся семей вручили рюкзаки

Вместе с председателем Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяной Голод и заместителем начальника окружного управления № 7 министерства социального развития Московской области Жанной Пиняевой вручили ребятам школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данная акция для детей из многодетных-малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации проходит в городском округе каждый год при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава, а также депутатов городского округа Лосино-Петровский.

Отдельную благодарность администрация выражает неравнодушным жителям городского округа Лосино-Петровский, которые принимали участие в сборе гуманитарной помощи для детей из нуждающихся семей.

Это важная поддержка для ребят и их родителей, ведь сборы ребенка в 1-й класс сопровождаются большими финансовыми расходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.