В Клину акция «Географический диктант» пройдет на 11 площадках

Международная просветительская акция «Географический диктант — 2024» в этом году пройдет в юбилейный — 10-й раз. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов о географии России, ее природе, народах, животном и растительном мире, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Задание составлено в виде теста из двух частей, на ответы отводится 45 минут. В этом году диктант на 90% состоит из вопросов, присланных авторами-любителями в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для „Географического диктанта“.

Принять участие в «Географическом диктанте» может каждый. На сайте акции нужно выбрать удобное место для написания диктанта в разделе «Найти свою площадку диктанта».

В городском округе Клин готовят 11 площадок для участников акции — в сельских библиотеках. А центральной станет площадка в городской библиотеке на ул. Красная, д. 6. Здесь готовы принять до 40 участников.

«Работа площадки начинается с 11 утра 16 ноября. Выдадим бланки, объясним, как заполнить. Ждем всех желающих. Кстати, у нас уже есть и постоянные участники, которые из года в год проверяют свои знания и с большим удовольствием участвуют в акции» — рассказали в Централизованной библиотечной системе городского округа Клин.

В прошлом году в Клину в географическом диктанте приняли участие почти полторы сотни человек.

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