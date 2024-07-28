В Бронницах на Коттеджном проезде установят новое освещение

В городском округе Бронницы на Коттеджном проезде в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 21 светильник и 21 опора для них. Протяженность системы наружного освещения составит 620 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

В Министерстве благоустройства напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.