В Глебовском появилась сказочная зона отдыха для всей семьи

В поселке Глебовский муниципального округа Истра завершилось благоустройство нового сквера, который уже стал точкой притяжения для местных жителей. Пространство для отдыха и игр, площадью 1,2 га, создано на улице Микрорайон, между школой и детским садом № 32, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центром притяжения в сквере стала уникальная игровая площадка «Курочка Ряба». Ее дизайн погружает детей и подростков в сюжет известной сказки: среди качелей и горок установлены деревянные фигуры самой Курочки, Золотого яйца и хитрой Мыши.

Сквер предлагает развлечения не только для детей.

Подростки и молодежь уже оценили новый бетонный боул — современную площадку для катания на роликах и скейтбордах. Для спокойного отдыха предусмотрены прогулочные тротуары, разбиты зеленые зоны и оборудован фонтан.

«Мы видим, как много семей с детьми приходят сюда каждый вечер, — отмечают местные жители. — Очень здорово, что у нас появилось такое красивое и современное пространство для прогулок прямо рядом с домом».

Благоустройство выполнено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В данный момент в сквере специалисты подключают камеры видеонаблюдения для безопасности всех посетителей.

Новый сквер в Глебовском — наглядный пример того, как программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Президента РФ «Инфраструктура для жизни» меняет к лучшему облик малых городов и поселков, создавая новые возможности для качественного отдыха.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.