В гимназии № 11 Балашихи прошла проверка качества школьного питания

Член фракции «Единая Россия», депутат горсовета Галина Ченцова в рамках партийного проекта «Новая школа» посетила гимназию № 11 в Балашихе и проверила качество школьного питания. Депутат осмотрела пищеблок, наличие контрольного блюда, пообщалась с поварами и ребятами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По ее словам, проверки школьного питания проводятся регулярно. Они направлены в первую очередь на укрепление здоровья детей, получение ими качественных и полезных блюд. Сбалансированное питание в школьных столовых находится на контроле депутатов «Единой России», широкое распространение получил и «Родительский контроль» с участием общественности.

«Питание в школах меняется в лучшую сторону: расширяется меню, в том числе с учетом пожеланий ребятишек. Оно должно быть качественным, часто школы работают полный день, дети находятся в активной фазе, как обучения, так и занятий творчеством, спортом. Так что этот вопрос требует нашего постоянного контроля», — сказала Галина Ченцова.

Представители «Единой России» городского округа Балашиха регулярно инспектируют школьные пищеблоки и столовые, тщательно следя за соблюдением всех санитарных норм и требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.