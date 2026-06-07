В гимназии имени Подольских курсантов сказки Пушкина превратили в квест

4 июня на «умных каникулах» для трех команд начальной школы в гимназии имени Подольских курсантов устроили квест «Международный день сказок». Помогли в организации мероприятия активные старшеклассники из трудовой бригады школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В качестве основы для игры взяли самые известные сказки Александра Сергеевича Пушкина. Дети смогли вспомнить сюжеты известных сказок: «Сказки о царе Салтане», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о рыбаке и рыбке».

«Пушкина мне читала мама, а потом мы проходили его произведения в школе на литературном чтении. Больше всего я люблю „Сказку о рыбаке и рыбке“», — поделилась второклассница Катя Казачкова.

На этапах ребята складывали стихи, угадывали героя по предметам и определяли сказку по картинке. Игра рассчитана на сплочение команды и одновременно проверяет знание классики.

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