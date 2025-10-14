В Германии украли самый вонючий цветок мира

Как передает Spiegel, неизвестные похитили из контейнера крупный клубень необычного растения, известного под именем «Давид», массой около 20-30 килограммов.

Местные власти подтвердили факт преступления и выразили надежду, что вор вернется к разумному решению и вернет цветок обратно. Представители администрации подчеркнули, что исчезновение столь ценного экземпляра стало большим разочарованием для жителей города, многие из которых предвкушали очередное пышное цветение «Давида».

Аморфофаллус титанический привлекает внимание не только своей громадностью, но и неповторимым ароматом гниющей плоти, который помогает привлекать насекомых-опылителей. Растение известно своим уникальным жизненным циклом: редкие периодические цветения продолжаются лишь пару дней и происходят примерно каждые несколько лет. Последний раз любители растений могли полюбоваться растением в полном расцвете в 2018 и 2021 годах, привлекая толпы туристов и местных жителей.