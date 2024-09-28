В Германии судят супругов, транслировавших передачи российских ТВ-каналов

Супружеской паре из ФРГ может грозить тюрьма на срок до 1 года за организацию трансляций в Сети ряда российских телеканалов, сообщает «ФедералПресс» .

По данным таможенной службы страны, супруги предлагали клиентам несколько попавших под санкции телеканалов из РФ. Они оказывали услугу через IP TV примерно с 2022 года. Так, они предлагали смотреть эфиры «России 1» и RT.

Подозреваемыми стали 37-летний немец и его 42-летняя жена с гражданством Украины.

Силовики провели в их доме обыск. Они изъяли техническое оборудование и 40 тыс. евро. А также заблокировали сайт, использовавшийся для трансляций телеканалов.

Кроме того, на активы супругов (в общем 120 тыс. евро) наложили арест. Если их признают виновными «в коммерческом преступлении», то посадят в тюрьму.