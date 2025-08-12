В Германии продолжают считать славян «людьми второго сорта»

В Германии спустя годы сохранилась старая известная проблема: славяне — люди второго сорта. Россиянка Елена Рындина, которая прожила 18 лет в Германии, сбежала в Россию с сыном и двумя дочерьми, так как государство пыталось отнять у нее детей, пишет «Царьград» .

Все началось с того, что ее средняя дочь познакомилась и сблизилась в школе с мальчиком. Молодой человек носил исключительно черную одежду и длинные черные волосы, что вызывало у Елены беспокойство, однако она не препятствовала их общению, считая, что это просто такой имидж. Тревогу женщина забила, когда увидела переписку дочери с ее новым другом.

«Я нашла пугающие снимки: дочь терзает куклу, а он сидит в сторонке. Я накричала на дочь, запретила с ним встречаться. Об этом она рассказала однокласснице, а та — учителю. И никаких прелюдий, пришла опека и сразу заявила: суд решит вопрос изъятия из семьи», — вспоминает женщина.

В этот момент Елена поняла, что ее наказывают за то, что она пошла против системы.

Сейчас семья живет в социальной детской деревне. Ей выдали убежище на три месяца. Теперь Елена подает документы на гражданство РФ для себя и своих детей.