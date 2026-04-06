По данным издания, решение вступило в силу в январе. Теперь мужчинам призывного возраста для выезда за пределы страны требуется разрешение карьерного центра Бундесвера, который отвечает за учет военных кадров.

Ситуацию прокомментировала экс-депутат Гамбургского ландтага, правозащитник Ольга Петерсен.

«Вспоминается история прошлого века: «Немецкие граждане, призывного возраста могут покидать Германию лишь при наличии разрешения Вермахта». В данном указе поменяли лишь название, теперь там стоит «Карьерный центр Бундесвера», а не Вермахт. Буду искренней, когда я сама об этом услышала, я не поверила. Страшен не только тот факт, что такое решение было принято, в полном неведении народа, но и то что указы тридцатых годов, прошлого столетия снова находит применение. Несмотря на то, что новый указ вступил в силу в январе этого года, его в течение двух месяцев «прятали» от народа. Что еще прячется в строках новых указов, и сколько в совокупности было взято из указов Третьего рейха? На данный момент у граждан Германии больше вопросов чем ответов на эту тему, а руководство страны отмалчивается и занимается собирательством денег для Украины», — сказала Петерсен.

Официальных разъяснений причин введения ограничений в материале не приводится.

