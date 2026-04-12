В Георгиевском храме Подольска прошла благотворительная ярмарка

11 апреля в Подольске в микрорайоне Кутузово прошла ежегодная благотворительная ярмарка Георгиевского сестричества милосердия. Мероприятие проводится традиционно в Великую Субботу на территории Георгиевского храма во время традиционного освящения пасхальной снеди, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В этом году все собранные средства пойдут на оплату дорогостоящей операции для Паши Лукьянчикова. У мальчика ДЦП, и хирургическое вмешательство необходимо для снятия сильной спастики мышц.

«Благодаря таланту подольских мастериц и отзывчивости прихожан, обычная покупка пасхального сувенира в этот день превращается в реальный шанс на выздоровление для маленького жителя нашего округа», — рассказала старшая сестра Георгиевского сестричества милосердия Евгения Самоделкина.

На прилавках ярмарки представлены уникальные изделия ручной работы: вязаные игрушки, ажурные салфетки и домашняя выпечка. Особое внимание прихожан привлекают расписные пряники, изготовленные местными мастерицами.

