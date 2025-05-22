В Генпрокуратуре РФ стартует конкурс соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Фото - © Сайт https://anticorruption.life/
В Генеральной прокуратуре РФ стартует международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Конкурс будет проходить в 3 номинациях:
- «Лучший плакат»;
- «Лучший рисунок»;
- «Лучший видеоролик».
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 25 лет.
Работы будут приниматься на официальном сайте конкурса anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2025 года. Правила проведения конкурса доступны там же.
Подведение итогов будет приурочено к международному дню борьбы с коррупцией, который проводится 9 декабря.