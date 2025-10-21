В ГД РФ назвали условие для признания криптовалюты совместно нажитым имуществом

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил предложение разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в рамках брака имуществом. Он отметил, что это было бы справедливо, сообщает RT .

При этом парламентарий назвал одно важное условие. Происхождение цифровых активов должно быть законным.

Другой специалист, топ-менеджер в области коммуникации в отрасли промышленного майнинга и цифровых валют Андрей Лобода сказал, что криптовалюты дорожают. Интерес по отношению к биткоину в РФ и иных государствах мира большой.

Согласно законодательству России, цифровые активы считаются имуществом. Майнинг и операции с ними облагаются налогом, отметил эксперт.

Вероятность того, что имущественные права на криптовалюту будут ущемлены, окажется минимальным. Однако при условии, что цифровые активы были куплены или добыты прозрачно, добавил Лобода.

Ранее депутат ГД Игорь Антропенко предложил разрешить признавать цифровые активы совместно нажитым в браке имуществом. Законопроект был отправлен им на отзыв в правительство РФ и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

