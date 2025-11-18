В ГД призвали изымать детей из семей, где родители страдают от психрасстройств

Депутат Госдумы Нина Останина призвала изымать детей из семей, где родители страдают психическими заболеваниями, и ограничивать их в правах. Такое заявление прозвучало на фоне недавней ужасной смерти ребенка от рук психически нездоровой матери, сообщает Life.ru .

«Здесь нарушена норма человеческая. Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал. Служба опеки? Комиссия по делам несовершеннолетних? Они должны были в органы власти сигнализировать, немедленно изолировать ребенка еще при первом вызове скорой», — возмутилась парламентарий.

Она уточнила, что изъятие не всегда подразумевает мгновенное помещение ребенка в учреждение для детей-сирот. По словам Останиной, органы опеки совместно с уполномоченным по правам ребенка вправе рассмотреть возможность передачи детей близким родственникам.

«Тот факт, что, безусловно, убийство вот такого маленького человечка, родного человечка, рожденного собой, это может сделать только психически нездоровый человек. Если есть родственники, неужели они не увидели беды у своей дочери, у своей внучки?» — задалась вопросом депутат.

Останина считает, что ответственность за произошедшее несет не только мать, но и медицинский персонал, а также органы опеки. Она предложила рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности психиатра, наблюдавшего мать, и сотрудников опеки, обязанных контролировать ситуацию в семье. Парламентарий убеждена в необходимости пересмотра принципа сохранения врачебной тайны в подобных обстоятельствах.

«Знаете, у нас же есть врачебная тайна, но есть и тысячи заболеваний, которые выходят за пределы. Эти люди же представляют социальную опасность для других людей, для третьих лиц», — подчеркнула Останина.

По ее мнению, необходим четкий регламент действий в подобных ситуациях. В первую очередь, в дело должны вступать правоохранители, затем органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. Депутат подчеркнула, что для выяснения всех обстоятельств случившегося и определения ответственности всех причастных служб необходимо провести тщательное расследование трагедии.

