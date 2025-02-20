В Госдуме могут начать регулировать деятельность психологов

Несколько депутатов из партии КПРФ вместе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, который будет регулировать работу психологов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа в электронной базе ГД.

Парламентарии предлагают внести некоторые изменения в законодательство. Согласно им, предоставлять услуги психолога в России смогут только люди с соответствующими средним или высшим образованием.

Курсы повышения квалификации психологи должны будут проходить регулярно — минимум каждые пять лет. Также работать в сфере запретят людям, которые недееспособны, стоят на учете, лечатся от алкоголизма, наркомании и различных расстройств.

Помимо этого, в законопроекте парламентарии предлагают прописать в законодательстве ряд понятий. Среди них — психологическая помощь, деятельность и иное.

Еще специалист обязан будет хранить врачебную тайну. Он должен уважать и соблюдать права пациента.

Помимо этого, в документе прописано, что оказывать психологическую помощь лицам до 18 лет можно с добровольного согласия одного из родителей.