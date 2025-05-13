В г. о. Клин спасатели и лесники проводят профилактические рейды

С наступлением весны и теплой погоды возрастает риск возникновения пожаров. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники МЧС и Мособллеса проводят рейды по дачным массивам. В этот раз в центре внимания оказалось садовое товарищество «Текстильщик» в Клину, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель рейда — напомнить жителям о мерах пожарной безопасности и проверить готовность территорий к летнему периоду. Особое внимание уделяется местам, прилегающим к лесному фонду. Необходимо своевременно убирать сухостой и валежник. Также важно следить за исправностью электропроводки и не допускать её перегрузки.

Рейды проходят регулярно, обычно в выходные и праздничные дни, когда жители массово приезжают на свои дачные участки.

Рейд — это не только проверка территории, но и личное общение с каждым жителем. Сотрудники МЧС и Мособлеса заходят во дворы, указывают на конкретные нарушения и дают рекомендации, как их исправить.

Пожарные напоминают жителям, что в пожароопасный период разводить костры, сжигать сухую траву и мусор категорически запрещено. Необходимо обеспечить наличие средств пожаротушения. Зачастую причиной возгораний становится человеческая беспечность. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии.

В ходе рейда сотрудники проверили наличие и исправность средств пожаротушения, состояние котельных и источников водоснабжения.

С начала месяца в г. о. Клин зафиксировано 12 пожаров, в том числе и пал травы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.