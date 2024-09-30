В Клину продолжаются работы по ликвидации последствий урагана

Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская лично выехала на место и координировала работу аварийных служб и структур жизнеобеспечения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стихия, бушевавшая на севере городского округа Клин в ночь с субботы на воскресенье, затронула пять населённых пунктов, повредив линии электропередач, заборы и автомобили, а также сорвав кровли с домов. Работы по восстановлению начались незамедлительно. В ликвидации последствий участвуют в постоянном режиме восемь бригад и шесть единиц техники «Россетей», которые оперативно восстанавливают электроснабжение. Благодаря привлеченным силам и средствам энергетикам удалось в кратчайшие сроки построить фактически новую линию электропередач. В результате проведённой работы подача электричества была возобновлена уже вчера.

Также на месте работают бригады МЧС и всех муниципальных коммунальных служб: «Чистый город», «Городское хозяйство», «Клинспас». Коммунальщики помогают распиливают поваленные деревья, расчищают завалы и вывозят мусор, помогают жителям восстановить проходы и подъезды к домам и хоз.постройкам, помогают восстановить кровли.

На восстановительных работах занято порядка 20 единиц техники и аварийные бригады всех коммунальных служб округа.

Напомним, что ураган нанёс значительный ущерб населённым пунктам на севере г/о Клин, а именно деревням Березино, Заболотье, Борщово, Покров, Слобода, Минино и Мисирево. В результате разгула стихии упало 25 столбов электрических сетей, повалено более 300 деревьев, сорвано 45 кровель домов и хозпостроек, повреждены 3 машины. В зону аномальной непогоды попало более 500 жителей городского округа Клин и садоводов, который проводили выходные дни на своих дачных участках в этой части округа.

«Помогаем жителям и гостям округа в постоянном режиме. На территории развернули оперативный штаб. На месте проведения работ постоянно присутствуют сотрудники Администрации г/о Клин для оперативной связи с жителям и помощи в решении всех возникающих вопросов», — сказала Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.