В фудхолле «Центральный» отметили 8 Марта фестивалем для мам и детей

В преддверии Международного женского дня в фудхолле «Центральный» состоялось масштабное праздничное мероприятие для поддержки матерей и развития детского досуга. Организаторы создали пространство, где мамы могли уделить время себе и отдохнуть, пока их дети были заняты полезными и развивающими активностями, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В фестивале приняли участие более 35 специалистов и компаний. Для женщин организовали специальную зону релаксации и консультаций. Пока работали психологи, коучи, косметологи и массажисты, мамы могли получить ответы на вопросы или просто расслабиться. Особое внимание уделили и здоровью: специалисты проверили осанку и взрослым, и маленьким гостям.

«Для нас, многодетных мам, такой формат — просто спасение. Обычно на детских праздниках ты постоянно бегаешь за ребенком, а здесь все продумано так, что я смогла на час оставить детей на мастер-классах, пообщаться с психологом и проверить осанку. Выхожу отсюда с новыми силами и праздничным настроением», — поделилась впечатлениями жительница Подольска и участница фестиваля Наталья.

Для детей программа была не менее насыщенной. Ребята рисовали песком, мастерили поделки из фетра и расписывали яркие пряники. Рядом работали центры развития, школы английского и логики — можно было сразу присмотреть полезные занятия на будущее. О детских зубах в игровой форме рассказали стоматологи. Важно, что на фестивале нашлось место всем: участие коррекционного сада для детей с РАС сделало праздник по-настоящему добрым и инклюзивным.

«Развитие детских проектов — это вклад в будущее страны. Через такие события мы помогаем детям раскрывать свой потенциал в очень теплой и поддерживающей обстановке», — отметили организаторы мероприятия Евгения Оксюк и Анастасия Смирнова.

Весеннее настроение поддерживали музыка, танцы с аниматорами и ростовые куклы, с которыми фотографировались и дети, и взрослые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.