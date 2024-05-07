В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» скрывается за рубежом
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Исполняющий обязанности главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что основной организатор террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» находится за рубежом, сообщает «Интерфакс».
«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор (теракта — ред.), который сидит за границей», — сказал Бортников.
Глава ФСБ добавил, что следствие делает все возможное, чтобы «дотянуться» до организатора теракта в Красногорске. При этом подробностей он не привел, сославшись на тайну следствия.
22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами трагедии стали 145 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.