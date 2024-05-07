В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» скрывается за рубежом

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Бортников: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Исполняющий обязанности главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что основной организатор террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» находится за рубежом, сообщает «Интерфакс» .

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор (теракта — ред.), который сидит за границей», — сказал Бортников.

Глава ФСБ добавил, что следствие делает все возможное, чтобы «дотянуться» до организатора теракта в Красногорске. При этом подробностей он не привел, сославшись на тайну следствия.

22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами трагедии стали 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.