В ФРГ задержали пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке
В Германии задержали 5 человек по подозрению в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает RT со ссылкой на Bild.
Отмечается, что задержаны трое марокканца, один египтянин и один сириец.
По предварительной информации, они планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок.
Как пишет издание, данные о подготовке теракта предоставила иностранная спецслужба.
Ранее ФСБ сообщала о вынесении приговоров двум агентам ГУР Украины, получившим 15 и 16 лет лишения свободы. Эти лица занимались сбором информации о мерах безопасности на российско-литовской границе с целью организации диверсии на российской территории.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.