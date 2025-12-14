В ФРГ задержали пять человек за подготовку теракта на рождественском рынке

В Германии задержали 5 человек по подозрению в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает RT со ссылкой на Bild.

Отмечается, что задержаны трое марокканца, один египтянин и один сириец.

По предварительной информации, они планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок.

Как пишет издание, данные о подготовке теракта предоставила иностранная спецслужба.

Ранее ФСБ сообщала о вынесении приговоров двум агентам ГУР Украины, получившим 15 и 16 лет лишения свободы. Эти лица занимались сбором информации о мерах безопасности на российско-литовской границе с целью организации диверсии на российской территории.

