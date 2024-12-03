В форуме «Родные — Любимые» в Чехове приняли участие более 250 человек

В год семьи, объявленном президентом Владимиром Путиным, форум «Родные — Любимые» в Чехове был направлен на создание комфортной среды для развития семейного сообщества и презентацию лучших семейных практик Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными участниками стали многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей, семьи участников специальной военной операции и просто семьи с активной жизненной позицией. Все дети являются участниками президентского проекта «Движение Первых».

Семья — это самое дорогое, что есть у человека. Прошедший форум еще раз показал, как важно в нашем хрупком мире поддерживать своих родных и близких, разделять их увлечения и дарить друг другу свою любовь.

В течение всего дня ребята и их родители принимали участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей, писали письма бойцам на передовую, участвовали в спортивной эстафете и проверяли свои знание на историю, литературу и географию родной страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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