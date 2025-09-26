В ФОК «Новое Пушкино» открылась современная универсальная спортивная площадка

23 сентября Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов совершил рабочий визит в Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новое Пушкино», расположенный в микрорайоне Заветы Ильича по улице Счастливая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот современный спортивный центр, открывший свои двери в 2015 году, пользуется большой популярностью среди жителей, привлекая около 8 тыс. посетителей ежемесячно.

Комплекс предлагает широкий спектр спортивных направлений, охватывающий 14 основных видов. Особое внимание уделяется водным дисциплинам, включая плавание, синхронное и спортивное плавание, аквааэробику, аквазумбу, а также лечебную физкультуру в воде. Любители игровых видов спорта могут насладиться игрой в большой и настольный теннис, футбол и баскетбол. Для тех, кто предпочитает единоборства, доступны занятия боксом, айкидо и самбо. Кроме того, в ФОКе проводятся тренировки по общей физической подготовке.

Важным направлением деятельности комплекса является реабилитационная работа с военнослужащими, участниками специальной военной операции и членами их семей.

За годы своего существования ФОК «Новое Пушкино» претерпел ряд улучшений. В 2021 году были проведены масштабные ремонтные работы в душевых и раздевалках, а также расширен зал ожидания. В 2024 году обновлен спортивный зал на цокольном этаже.

Значимым событием стало открытие в 2025 году современной «умной» спортивной площадки, установленной в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленной на популяризацию массового спорта. Максим Красноцветов лично осмотрел новую площадку, отметив ее многофункциональность, позволяющую проводить занятия по баскетболу и футболу. Рядом с площадкой расположен теннисный корт.

В ходе визита глава округа пообщался с молодыми спортсменами, узнав их впечатления от новой площадки, а также оценил общее оснащение комплекса, организацию тренировочного процесса и состояние здания.

«Эта площадка — яркий пример того, как мы развиваем спортивную инфраструктуру в Пушкинском. Это лишь часть большой программы, направленной на создание комфортных условий для занятий спортом для всех жителей», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.