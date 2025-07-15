В физтех-лицее Долгопрудного завершилась проектная смена «Здравствуй, Россия!»

В подмосковном Долгопрудном завершилась первая смена международной междисциплинарной проектной школы «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Проект был организован Россотрудничеством совместно с технопарком физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В смене участвовали молодые люди из 16 стран: Австралии, Болгарии, Египта, Казахстана, Португалии, Палестины, Ливии, Таиланда, Чили и других.

Целью смены стало научно-образовательное погружение, развитие исследовательского мышления, укрепление связи с Россией, сохранение языковой и культурной идентичности молодых людей, проживающих за границей.

В программу вошли лекции и встречи с представителями российской науки, культуры и космической отрасли. Среди гостей смены — заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, Герой России, летчик-космонавт Сергей Волков, писатель и популяризатор науки Дмитрий Конаныхин.

В течение двух недель участники работали над собственными проектами в инженерных и научных лабораториях в рамках направлений «Биохимтех», «Мехтех», «Квантех», «Цифротех» и «Креативтех». Школьников консультировали наставники ведущих университетов и технологических компаний России. В конце смены юные инженеры презентовали проекты на итоговой выставке.

Помимо научной работы, участники знакомились с русскими традициями, историей и языком, посещали экскурсии и тематические мероприятия. Многие из них впервые побывали в России и, по словам организаторов, выразили желание вернуться.

«Многие из ребят впервые увидели Красную площадь, побывали на ВДНХ и в МФТИ — и теперь хотят вернуться, чтобы учиться в России. На закрытии ребята благодарили педагогов и говорили, что эти две недели пролетели как один день. Мы уверены, что они станут настоящими посланцами России в странах, где живут», — рассказывает директор по развитию Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Ольга Животовская.

Проект «Здравствуй, Россия!» проводится Россотрудничеством уже более пяти лет. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы принимает у себя участников второй год подряд. Вторая смена проекта пройдет с 16 по 29 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.