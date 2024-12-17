В физтех-лицее Долгопрудного пройдет слет участников национальной олимпиады

С 20 по 23 декабря в технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном пройдет слет лучших участников национальной технологической олимпиады (НТО) Junior, проводимой в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Это финальное мероприятие сезона объединит 36 команд школьников 5–7 классов из 22 регионов России, показавших лучшие результаты в финале олимпиады.

Цель слета — познакомить талантливых школьников друг с другом, а также с ведущими экспертами и лидерами отраслей, которые разрабатывали задания сезона. Участники смогут поработать в командах над проектами, используя современное технологическое оборудование.

Школьники будут работать над проектами по шести направлениям: «Технологии и искусственный интеллект», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и космос», «Технологии и роботы», «Технологии и среда обитания», а также «Технологии и виртуальная реальность».

С момента запуска олимпиады в 2019 году ее участниками стали уже более 140 тысяч учащихся. В 2024 году в НТО Junior приняли участие 25 тысяч учеников 5–7 классов со всей России и из стран ближнего зарубежья. По итогам соревнований победителями и призерами стали только 1 320 школьников.

НТО Junior проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей», «Движения первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

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