В физмат-лицее Долгопрудного прошла встреча с управленческими командами региона

В физико-математическом лицее № 5 в Долгопрудном прошла встреча с региональными управленческими командами Дальневосточного федерального округа в рамках проектного семинара института стратегии развития образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Семинар был посвящен поиску способов повышения качества общего образования в дальневосточных регионах. В рамках встречи своим опытом работы по подготовке к олимпиадам по математике и физике в лицее поделились Алексей Русскин, учитель математики, методист института системно-деятельностной педагогики, и Владислав Яворский, педагог дополнительного образования лицея, преподаватель кафедры общей физики МФТИ. Также гости могли познакомиться с физической лабораторией лицея.

Участники семинара отметили, что Московская область реализует множество проектов для достижения высокого качества общего образования, и Физико-математический лицей № 5 — это место, где создается уникальная среда для развития учеников и раскрытия их потенциала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.