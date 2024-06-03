В Финляндии приостановили работу атомной электростанции из-за неисправности
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Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» временно приостановила работу из-за технической неисправности, сообщает РБК.
АЭС находится в городе Эурайоки. Мощность станции составляет 1760 МВт.
Энергию перестали производить на АЭС в 11:41 в понедельник из-за неисправности турбины. Как рассказал оператор станции, до инцидента она работала штатно. Причина случившегося выясняется специалистами.
Там также отметили, что произошедшее не оказало влияния на ядерную безопасность. В прошлом году АЭС «Олкилуото-3» два раза приостанавливала работу из-за сбоя.