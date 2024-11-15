В финал конкурса «Нежный грант» отправятся пять раменских предпринимательниц

Полуфиналистки соберутся в Доме правительства Московской области: из них пять участниц из города Раменское. Из них будут выбраны победители.

24 октября состоялся муниципальный этап конкурса «Нежный грант», который проводился в Раменском. В нем принимали участие бизнесвумен округа, которые представляли свои проекты. Члены жюри оценивали их креативность, глубину раскрытия темы и уверенность.

Как сказала Людмила Попова, лидер союза «Содействие женскому предпринимательству» по Раменскому городскому округу, экспертам было очень сложно выбрать лучшие проекты.Условия конкурса были таковы, что в полуфинал должны были выйти всего трое участников, но получилось пятеро. В Раменском Президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева учредила две дополнительные премии.

Кроме такого, финалистами конкурса стали два фотографа — Юлия Демкина и Рузана Неверова. «Уверена, что это событие запомнится надолго. Такое количества сильных, уверенных девушек невозможно забыть», — поделилась Рузана Проценко.

Лидер Союза «Содействие женскому предпринимательству» по Раменскому г. о. Людмила Попова подчеркнула, что целью конкурса является популяризация женского предпринимательства. Он направлен на поддержание, развитие и поиск новых интересных проектов и их продвижение. Нежный грант» был организован российским «Союзом содействия женскому предпринимательству». Конкурс проходит при поддержке правительства Московской области, министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.