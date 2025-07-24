В филиале РГГУ Домодедова стартовала приемная кампания

В Домодедовском филиале Российского государственного гуманитарного университета в самом разгаре приемная кампания 2025–2026 года. Будущие студенты подают заявления как на программы среднего профессионального образования, так и на направления высшего образования. Университет продолжает пользоваться популярностью среди выпускников — за индивидуальный подход, востребованные специальности и высокое качество подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Если вы поступаете к нам по окончании колледжа или с целью получения второго высшего образования, то тогда вы должны прийти к нам до 15 августа текущего года и подать документы. Если вы поступаете по результатам ЕГЭ, тогда сроки у вас чуть более позитивные — это 21 августа», — сообщил исполняющий обязанности директора Домодедовского филиала РГГУ, доктор экономических наук, профессор Евгений Сафонов.

Колледж при университете предлагает обучение по шести направлениям: информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике, юриспруденция, документационное обеспечение управления и архивоведение, экономика и бухгалтерский учет, туризм и гостеприимство.

Программы высшего образования охватывают три направления: экономика, менеджмент и юриспруденция. Как отметил Евгений Сафонов, поступать в этом году особенно важно — с 2026 года число мест в наборе будет определять не филиал, а Министерство образования.

«Вы, закончив колледж, не сможете поступить на несхожую специальность. Например, закончив юриспруденцию, вы не сможете поступить на высшее образование на менеджмент. Вам придется сдавать ЕГЭ, а не внутренний экзамен», — пояснил он.

Домодедовский филиал РГГУ гордится своими выпускниками: около 90% трудоустраиваются по специальности или продолжают обучение в магистратуре. Каждый третий выпускник в этом году окончил колледж с красным дипломом.

Среди тех, кто решил продолжить обучение в РГГУ, — выпускницы колледжа Мария Швыркалова и Екатерина Карпунина. Девушки познакомились во время учебы и теперь вместе поступают на программы высшего образования.

«На последнем курсе колледжа я уже начала работать, и сейчас я поступаю на высшее образование, чтобы еще больше повысить свою квалификацию как специалиста», — рассказала Екатерина Карпунина.

«Я уверена, что получив высшее образование в РГГУ, я найду ту работу, о которой мечтала, и добьюсь тех высот в карьере, о которых мечтала», — добавила Мария Швыркалова.

Абитуриенты отмечают особую атмосферу учебного заведения — дружелюбную, насыщенную студенческой жизнью, с поддержкой преподавателей и возможностью развиваться не только в учебе, но и в профессии. А наличие диплома одного из престижных государственных вузов — весомый аргумент в пользу РГГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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