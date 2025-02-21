В филиале музея Победы Красногорска вручили паспорта РФ 14-летним подросткам

14-летним красногорцам в филиале музея Победы вручили главный документ в их жизни — паспорт. Церемония вручения не даром прошла в филиале музея Победы, ведь 2025 год — год 80 — летия Великой Победы, год значимый, и тем символичнее проведение подобных мероприятий с уклоном в патриотическую направленность. В память о подвиге, о самоотверженности будущих поколений, ребята получили свои паспорта в стенах особенного места, столь значимого в деле сохранения исторической памяти о военном лихолетье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочется пожелать Вам ощутить еще больше гордости за нашу любимую страну, за нашу малую Родину, за наших Героев, которые защищали и продолжают защищать Россию. Я уверена, что вы все их помните, знаете и, что самое главное, чтите», — сказала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, из рук которой юные красногорцы и получили заветный документ.

Праздник состоялся не только для школьников, но и для взволнованных родителей.

Вручение паспортов в подобной обстановке способствует тому, что подростки наиболее осознанно начинают подходить к выбору будущей профессии с точки зрения воплощения своего будущего в контексте будущего всей страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.