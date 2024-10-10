В филиале Красногорского колледжа прошло мероприятие «Героическая страница»

В Шаховском филиале ГБПОУ МО «Красногорский колледж» прошло замечательное мероприятие в рамках проекта «Героическая страница». Гостем колледжа стал Сергей Чудинов — ветеран военно-космических сил, подполковник и член Военно-исторического общества России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сергей Чудинов рассказал молодежи увлекательные истории о своей службе, подвигах и славном наследии отечественной армии. Это было вдохновляющее событие, которое позволило студентам больше узнать о героизме наших предков и важности служения Родине.

Такие встречи помогают сохранить память о героическом прошлом нашей страны и передать ее будущим поколениям. Они воспитывают в молодёжи патриотизм, уважение к истории и культуре своего народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.