В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» проходят мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

До конца сентября специалистами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) будет проведена проверка казарменно-жилищного фонда по выполнению требований пожарной безопасности, передает пресс-служба филиала.

Со всеми сотрудниками жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) проводятся противопожарные тренировки, в ходе которых доводятся общие правила пожарной безопасности на рабочих местах, в производственных помещениях, быту и в лесных массивах, а также порядок действий в случае возникновения пожара и алгоритм применения первичных средств пожаротушения.

Специалистами профильного подразделения службы пожарной безопасности тщательно проверяются объекты, находящиеся в оперативном управлении, их оснащенность необходимыми средствами пожаротушения.

Таким образом, на всех объектах жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) имеется возможность локализации возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, до приезда пожарной команды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.