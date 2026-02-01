В феврале россиян ждет девять дней отдыха

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, что россиян, которые работают по пятидневному рабочему графику, в феврале ждет 9 дней отдыха, включая выходные и один праздничный день, сообщает РИА Новости .

«Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник», — отметил он

Россияне на пятидневной рабочей неделе будут отдыхать в понедельник, 23 февраля, поскольку в этот день в России празднуют День защитника Отечества.

К нерабочим дням, то есть стандартным выходным в субботу и воскресенье, добавляется официальный праздник — День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на понедельник. Этот праздник имеет федеральный статус и не зависит от решений регионов или работодателей.

Переноса рабочих и праздничных дней не будет, в итоге россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля — три дня подряд. При этом пятница, 20 февраля, коротким днем не считается, так как следующий день не праздничный, а обычный выходной.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.