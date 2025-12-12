сегодня в 19:55

В ФАДН поздравили россиян с Днем Конституции

12 декабря в стране празднуется День Конституции РФ. В 2025 году она отмечает свою 32‑ю годовщину, сообщается в Telegram-канале ФАДН России.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» — с этих слов начинается Преамбула Конституции. Сегодня многое зависит от единства общества в целом и готовности каждого человека чтить и соблюдать нормы главного закона страны.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года путем всенародного голосования. Это высший нормативный правовой акт, в котором закреплены основы государственного строя.

Конституция гарантирует права и свободы человека и гражданина, а еще она создает правовой фундамент для развития общества и укрепления национального единства.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов вместе с коллективом поздравил россиян с праздником.

