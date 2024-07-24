В Фабричный пруд Подмосковья запустили порядка 300 карпов

Более семи лет посетители аттракционов, расположенных в Центральном парке Реутова, могут любоваться карпами, которые обитают в бассейнах на территории. В этом году их мальков решили выпустить в городской пруд в Фабричном парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мальков отловили, перевезли и выпустили в водоем. Пока рыбки не более шести сантиметров в длину и преимущественно серого цвета, но по мере взросления они станут крупными и золотистыми.

Карпы кои — неприхотливы, при наличии достаточных глубин в естественно водоеме они смогут перезимовать и будут радовать жителей Реутова много лет.

«Забота о водоемах Реутова — часть системной работы по развитию зон отдыха для жителей и гостей города. Скоро закончим очистку прудов в Центральном парке. Их обитателей пока забрали на передержку волонтеры, но они вернутся в родные места обитания, когда работы будут завершены», — отметил в своем телеграм-канале глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Любителям рыбалки на Фабричном пруду стоит помнить, если на крючок попадется золотая рыбка — ее лучше отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.