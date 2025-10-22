В этом году в Химках благоустроили 22 двора

В Химках завершается сезон благоустройства дворовых территорий. В этом году работы провели по 22 адресам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас специалисты высаживают кустарники у корпусов № 9, № 10 и № 13 микрорайона Школьный деревни Брехово.

Работы уже выполнили по адресам:

Старые Химки

— ул. Чкалова, д. 4;

— ул. Мичурина, д. 12, 14, 16, 18;

— ул. Дружбы, д. 10, 12, 14; ул. Парковая, д. 12;

— ул. Ленинградская, д. 2; ул. Спартаковская, д. 18.

Новые Химки

— ул. 9 Мая, д. 8, 9, 10;

— ул. Родионова, д. 9, 9А, 11;

— ул. Машинцева, д. 7, 9;

— Юбилейный пр-кт, д. 3, 5;

— ул. Молодежная, д. 30, 30А, 32, 34;

— ул. Дружбы, д. 7;

— ул. Парковая, д. 5; Юбилейный пр-кт, д. 72.

Левобережный

— ул. Зеленая, д. 12, 13, 14;

— ул. Зеленая, д. 19, 20.

Кутузовское

— д. Юрлово, д. 4.

Луневское

— ул. Гаражная, д. 1, 3, 4, 5;

— ул. Гаражная, д. 8, 9.

Сходня-Фирсановка

— 2-й Чапаевский пер., д. 4, 6; ул. Чапаева, д. 20;

— ул. Мичурина, д. 4, 6; ул. Октябрьская, д. 1;

— ул. Первомайская, д. 26.

Подрезково

— ул. Жаринова, д. 5;

— ул. Жаринова, д. 6; ул. Центральная, д. 1.

Там, где это необходимо, специалисты заменили дорожное покрытие, отремонтировали пешеходные коммуникации, нанесли новую парковочную разметку. Особое внимание уделили озеленению. План работ формировали на основании пожеланий и обращений жителей.

Ремонтные работы провели во всех микрорайонах округа. Главная цель — создание комфортного и безопасного пространства для горожан.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.