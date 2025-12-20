В Енисейске поставили облезлую елку, а потом улучшили с помощью саморезов

На центральной площади Енисейска в Красноярском крае установили облезлую городскую елку. А после жалоб горожан новогоднее дерево улучшили с помощью веток, веревок и саморезов, сообщает «Осторожно, новости» .

Елку поставили 15 декабря. Местные жители сразу же обратили внимание, что большинство веток у дерева отсутствует. Они назвали его назвали «облезлым» и «кривым», раскритиковали чиновников в соцсетях.

Через несколько дней местные жители увидели, что рабочие привязали к новогоднему дереву недостающие ветки, для этого они использовали веревки и проволоки.

«Сто метров проволоки, пара сотен метров веревок, коробка саморезов и полкуба вновь навезенных веток. И елочка как новая!» — прокомментировали горожане.

Они также удивились, почему не смогли найти достойную новогоднюю ель в сибирской тайге, и даже сравнивают ее с березой.

