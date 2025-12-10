сегодня в 18:18

В Электроуглях обсудили вопросы здравоохранения с жителями 9 декабря

В Электроуглях 9 декабря прошла встреча представителей администрации Богородского округа с жителями города и микрорайона Светлый, где обсудили актуальные вопросы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

На встрече присутствовали заместитель главы Богородского округа Олег Шойко, главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц, депутат окружного совета Олег Кобляков и председатель совета ветеранов Электроуглей Галина Козырева.

Особое внимание уделили кадровому обеспечению медицинских специалистов узкого профиля. Представители администрации отметили, что все вакансии регулярно публикуются на официальных ресурсах округа и в СМИ.

В Богородском округе действует комплекс мер социальной поддержки для привлечения врачей, включая предоставление служебного жилья, земельных участков и ежемесячную компенсацию расходов на аренду жилья. Впервые трудоустроенным врачам выплачивается единовременная сумма 100 000 рублей и по 10 000 рублей ежемесячно в течение трех лет.

Также участники встречи обсудили вопросы записи к специалистам и предоставления льготных лекарств. Все обращения были рассмотрены, часть проблем решена на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.