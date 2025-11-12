В электростальской ДМШ имени Андреенко состоялся фортепианный концерт

В концертном зале Детской музыкальной школы имени Ж. И. Андреенко 11 ноября состоялся концерт из музыкального цикла «Учитель и ученик». Это мероприятие объединило на одной сцене педагогов и их воспитанников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В творческом вечере приняли участие выдающиеся пианистки-педагоги: заслуженный деятель искусств РФ, профессор РАМ имени Гнесиных — Носина Вера Борисовна и старший преподаватель кафедры фортепиано той же академии — Данилова Ольга Сергеевна. Их мастерство и чувственная интерпретация произведений великих композиторов вызвали искренний восторг у публики.

Помимо педагогов продемонстрировали свой талант и ученики — Яна Петрушенко, Мария Савельева, Никита Смирнов, Виктория Фам и Иван Чухарев. Каждый из них по-своему передал музыкальные образы авторов произведений.

Концертная программа объединила произведения Скрябина, Прокофьева, Метнера, Моцарта, Дебюсси и Шопена, которыми зрители наслаждались на протяжении всего вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.